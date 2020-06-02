Чубаров: Крымские татары будут терпеть дефицит воды сколько угодно

Подавляющее большинство крымских татар на полуострове – преданные Украине патриоты. Поэтому ради падения «оккупационного российского режима» в Крыму они готовы «вытерпеть всё» и страдать от водной блокады столько, сколько потребуется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала «ICTV» заявил глава запрещённого в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров.

«Очень интересно знать, какое отношение у крымчан, в частности, к проблеме водоснабжения из Украины? Потому что, как обычно, это может быть и темой спекуляции по отношению к Украине – в действительности это ваши люди, а вы их лишаете, в том числе, полноценного водоснабжения», – задал Чубарову вопрос ведущий телепрограммы.

«Сказать, что все люди одного мнения – я не могу говорить... русские очень манипулируют и спекулируют на таких подходах...

Но подавляющее большинство, если я говорю про крымских татар, абсолютное большинство крымских татар понимают, что любые проблемы, какие бы они ни переживали, имеют один источник происхождения – это оккупация. И люди понимают, что для деоккупации им надо вытерпеть всё, что с ними происходит», – приводит слова Чубарова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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