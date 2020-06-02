Суд пересмотрит приговор офицеру ФСБ, пытавшемуся наладить сбыт наркотиков в Крыму

Южный окружной военный суд (ЮОВС) по пересмотрит скандальное дело бывшего майора ФСБ Юрия Дрындина и трех его сообщников, признанных виновными в культивировании конопли в Волгоградской области для последующей продажи наркотиков в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», майор Дрындин служил в СБУ, но после вхождения Крыма в состав России перешел на службу в УФСБ РК – в подразделение по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

Офицера задержали в августе 2018 года на посту ДПС в Волгоградской области: в его автомобиле Audi A-8 в покрышке запасного колеса обнаружили восемь полиэтиленовых свертков с марихуаной. Выяснилось, что наркотики везли в Крым для последующей продажи. А сырье выращивалось на плантации в городе Волжский.

По версии следствия, именно Дрынин весной 2018 года приобрести почти 3,5 тысяс семян конопли, которые передал своим подельникам для посадки. К августу 2018 года они вырастили более 38 кустов конопли, замаскированных под грядки с помидорами.

«Урожай» превратили в 14,6 кг марихуаны, но продать в Крыму не успели.

После ареста майора его коллеги и руководители управления попали под строгую проверку. Оказалось, что подразделение по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по РК работало с серьезными нарушениями. В результате, кому-то объявили выговор, кого-то уволили. Самого Дрынина 30 марта текущего года признали организатором наркотрафика и приговорили к восьми годам колонии.

На пересмотре приговора настаивает прокуратура, которая требует посадить Дрынина на 15 лет.

Сотрудник ФСБ обвинялся в организации незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере группой лиц и покушения на перевозку и сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 231 и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 228 УК РФ). По первому обвинению ему грозило до восьми лет лишения свободы, а по второму – от 10 до 20, напоминает «Коммерсант» и уточняет: продать наркотики Дрынин не успел, поэтому за сбыт ему могли назначить не более трех четвертей от максимально возможного срока. Но даже при частичном сложении наказаний он мог отправиться в места не столь отдаленные весьма надолго.

Однако гарнизонный суд назначил Дрынину и трем его подельникам сроки почти вдвое меньшие, чем те, на которых настаивало гособвинение. Теперь этот вердикт будет пересмотрен.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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