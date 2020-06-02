10 километров по аварийной дороге: в Крыму у детей забрали школу рядом с домом

Юные жители популярного крымского курортного поселка Новый Свет в следующем учебном году рискуют стать участниками малоувлекательного квеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации Судака Степиков подписал распоряжение о внесении изменений «в схему закрепления территорий обслуживания за общеобразовательными учреждениями». Согласно документу, все жители Нового Светав возрасте от 5 до 18 лет закрепляются за школой №4 Судака, а новосветский учебно-воспитательный комплекс детский сад – начальная школа «Исток» осталась без прикрепленной территории.

«Помните слова президента о том, что если даже в сельской школе будет учиться всего несколько учеников, закрывать её нельзя? Видимо, слова президента в Крыму не имеют особой ценности для чиновников, иначе как можно объяснить закрытие Новосветской школы? Нет, её не закрыли на ремонт, похоже её просто ликвидировали! – комментирует ситуацию крымский общественник Александр Талипов. – В этой школе долгие годы работала учителем моя мама. Поселок Новый Свет расположен в 7 км от Судака, и теперь всем деткам от 5 до 18 лет предлагают ездить в новую школу №4, которую планируют открыть в этом году (как я понимаю, в новосветской школе учатся дети с 1 по 4 класс). Именно такой вывод можно сделать из распоряжения администрации Судака: в нём все новосветские дети закрепляются за 4 школой!

А это где-то около 10 км от поселка. Получается, каждый день дети по аварийной горной дороге должны будут ездить 10 км в одну сторону, а потом 10 км в другую! Оптимизация! Кстати, дорогу так до сих пор и не начали ремонтировать, с 2014 года обещали.. Или не стоит беспокоиться, все равно на дистанционное обучение все перейдем? Может, я ошибаюсь и это некий ход для капитального ремонта школы? Или кому-то может пригодиться здание и территория школы в центре Нового Света?»

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 02.06.20

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