Благоустройство по-крымски: глава Симферополя за счет бюджета меняет подержанное на поношенное (ФОТО)

Власти крымской столицы неожиданно решили проявить заботу о жителях спального района Марьино и заменить небольшой остановочный павильон на конечной автобусного маршрута №15 на конструкцию побольше. Правда, «новая» остановка оказалась едва ли не старше предыдущей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую субботу жители квартала неподалеку от общежития Крымского федерального университета обнаружили, что старый остановочный павильон был демонтирован. Симферопольцы решили, что цивилизация, наконец, дошла и до них, и вместо видавшей виды «железяки» появится современная, умная остановка. Но надежда растаяла во вторник, когда рабочие установили новую конструкцию, которая, как выяснилось позже, осталась не удел после появления той самой «по последнему слову», но где-то в центре города.

При этом списанный павильон даже не удосужились покрасить. Кроме того, остановку «оптимизировали», избавив от скамейки. Отметим, что в районе живет много пожилых людей, которые активно пользуются общественным транспортом.

Оказалось, что идея замены поношенного на подержанное принадлежит мэру Симферополя Елене Проценко, которая посчитала, что «старая остановка была маленькая и под ней могли укрыться лишь несколько человек».

Инициатива симферопольских чиновников вызвала живое обсуждение в соцсетях.

«Да лучше б ничего не трогали, чем такое убожище», – пишут одни горожане.

«У меня стойкое ощущение, что начальственный пыл компенсировали раздолбайством и наплевательским отношением исполнителей... Ведь ничто не мешало привести павильон сначала в порядок, а потом поставить вместо старой. И глазу приятно, и забота о горожанах видна», – комментируют другие пользователи Интернета.

Есть и те, кто пытается шутить: «Всё лучшее нам, винтаж!» «Под стиль забора отлично подходит. Это просто дизайн такой».

Горожане, привыкшие считать деньги, в свою очередь, интересуются, «кто и насколько погрел руки на остановочной рокировке?»

Реакция симферопольцев на удивление быстро дошла до городской мэрии. Уже к вечеру вторника чиновники обещали пойти навстречу их пожеланиям – покрасить и привести в подобающий вид остановку, которой так и не дали уйти на «заслуженный отдых». Правда, сроков окончания этих работ не озвучили.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 03.06.20

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