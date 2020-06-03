В Крыму растет ежесуточный показатель заражения коронавирусом

За сутки в Крыму подтверждены 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Напомним, вчера этот показатель составлял 5, позавчера – 2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро заразились в очаге, возникшем на одной из строительных площадок Симферополя. Еще один симферополец обратился в больницу с симптомами ОРВИ, во время обследования был выявлен коронавирус.

Седьмой зараженный – житель Евпатории, вернувшийся из Украины 22 мая. С тех пор он находился в обсерваторе, а после выявления инфекции госпитализирован в ковидный госпиталь.

Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 399 случаев коронавирусной инфекции.

Симферополь, Лиана Макоба

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