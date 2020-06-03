В Крыму несколько лет ловили грабителя, нападавшего на ювелирные магазины

В Крыму задержали серийного грабителя, за которым «охотились» несколько лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, в ноябре 2016 года и декабре 2017 года в Саки были совершены похожие разбойных нападения на разные ювелирные магазины: мужчина в черной маске, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбивал витрины и забирал золотые изделия (браслеты, цепочки, кольца). Причиненный ущерб в целом превысил 900 тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

По горячим следам задержать грабителя не удалось, но в текущем году сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его. 38-летний житель одного из сел Сакского района вину признал. Он сообщил, что похищенные украшения продал в Симферополе, а деньги потратил на собственные нужды. Что же касается пистолета, то, по словам задержанного, оружие было игрушечным.

Мужчину отправили в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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