Коронавирус нанес существенный удар по крымской экономике – такой вывод можно сделать, анализируя опубликованные Крымстатом данные за апрель текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в апреле составил 91,6% к аналогичному периоду прошлого года и 78,6% к марту 2020-го. В Севастополе отмечен неожиданный рост: на 6,2% к апрелю 2019-го и 16,6% к марту 2020-го.

Существенное падение отмечено в строительной отрасли, в которой проблемы отмечались еще в начале весны: индекс физического объема к соответствующему периоду предыдущего года в марте составил 41,9% в апреле – 75,9%. В Севастополе ситуация еще хуже: 36,2% – показатель марта, 35,6% – апреля.

Зафиксировано снижение и в сельском хозяйстве.

Оборот розничной торговли в РК сократился более чем на четверть: паление составило 27,3% к апрелю 2019 года (в среднем по России – 23%) и 25,5% к марту текущего. Примерно такая же картина наблюдается в Севастополе: апрельские показатели снизились на 29,6% и 24% соответственно.

Зато выросли цены: в целом (к декабрю 2019 года) на 2,5% в РК и 3% в Севастополе. При этом подорожали не только продукты (на 4,2% – 4,5% к декабрю 2019 и 2,2% – 2,8% к марту 2020 года), но и промышленные товары, которыми в апреле из-за связанных с коронавирусом ограничений не должны были торговать. В этом секторе отмечен рост цен на 1% – 2%.

Симферополь Июнь 03, Олег Яковенко

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