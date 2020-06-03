Крымские чиновники «футболят» граждан, прикрываясь указами Аксенова

Крымские чиновники отказываются комментировать собственные распоряжения: крымчане и жители других регионов России забрасывают их вопросами, но в ответ получают лишь отписки, не проясняющие ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК действует норма, согласно которой, все прибывшие на полуостров обязаны выдержать 14-дневный карантин. Те, у кого есть в Крыму регистрация или недвижимость, едут к себе домой, все остальные помещаются в обсерваторы. Но у крымчан и собственников недвижимости возникает вопрос: если они едут вместе с родственниками, где те должны отбывать карантин?

С наступлением лета подобные вопросы начали массово поступать и на горячие линии минздрава РК и регионального управления Роспотребнадзора, и на страницы в соцсетях главы РК Сергея Аксенова, но вразумительного ответа никто не дает.

«Уважаемый Сергей Валерьевич. Есть квартира в собственности, но со мной едет моя свекровь с мужем и внуком. Могут они пройти карантин в моей квартире и избежать принудительной обсервации? – обратилась к глава РК Анастасия Хапиди. – На горячей линии сказали, что на рассмотрение полиции. А так вполне могут отправить на 14 дней (бесплатно). В итоге четкого ответа нет».

Аксенов женщина не ответил, а Роспотребнадзор отделался цитатой из указа того же главы РК:

Крымчане возмущаются:

Некоторые – особо упорные – обратились с данным вопросом во все инстанции, но их везде «отфутболили»:

«Писали на имя Аксенова, письмо перенаправили в минздрав. Представитель мнздрава в ответ процитировала мне указ. Я просила дать конкретный ответ: «Да» или «Нет», может внук пройти самоизоляцию в доме бабушки с дедушкой, где у него есть своя комната? Повторный ответ: «Карантин – не в компетенции минздрава», – рассказывает Надежда Шалаева. – Написала в Роспотребнадзор, опять же с просьбой конкретно ответить на мой вопрос. В ответ – опять цитирование указа. Я все указы: от 17.03, от 22.05, от 24.05, от 30.05 и последний от 31.05 уже наизусть выучила: везде повторение слово в слово за исключением двух последних, где исключили плату за обсерватор.

Написала 3 обращения Аксенову – тишина. Ребенок может жить дома, все условия для самоизоляции есть и, главное, за счет бабушки и дедушки, а если отправят в обсерватор, его нужно содержать 14 дней на государственные деньги. Я задаю вопрос: на каких условиях мы сможем принять внука, а нам шлют тексты указов. Прокомментировали бы эти указы, а не цитировали их».

Напомним, во время заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Аксенов неоднократно отмечал, что чиновники должные реагировать на каждое обращение. В каждом вопросе есть масса нюансов, подчеркивал глава РК при включенных камерах, в каждом случае нужно разбираться. Однако теперь, когда чиновники вышли из публичного пространства, разбираться никто ни в чем, похоже, не собирается.

Симферополь Июнь 03, Олег Яковенко

Симферополь Июнь 03. Другие новости 03.06.20

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