Предвыборный «подарок» Развожаева обернется для Севастополя тысячами уничтоженных деревьев

Соглашение правительства Севастополя с Ростехом, распиаренное, как предвыборная победа врио губернатора Развожаева, лишит город нескольких тысяч деревьев, среди которых краснокнижные сосны и можжевельники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Севастополя и госкорпорация «Ростех» подписали государственный контракт на строительство в городе больницы скорой медицинской помощи. Из федерального бюджета на эти цели выделять более 7,5 млрд рублей. Клиника будет состоять из пяти корпусов от трех до восьми этажей, для строительства выделен участок площадью 6,9 га. Причем, это будет только часть нового медкластера, предусматривающего так же новые здания онкодиспансера и инфекционной больницы.

Севастопольцы возмущены: под кластер отвели участок, засаженный краснокнижными деревьями, хотя рядом расположен большой пустырь:

«На пересечении Фиолентовского и Камышового шоссе в Севастополе ведется работа по строительству медицинского кластера. На данном участке растут краснокнижные сосны и можжевельник. Кто дал разрешение на уничтожение леса, если в округе полно пустырей и заброшенных территорий? Прямо за этим лесом большой пустырь, зачем рубить лес?» – такие обращения пишут горожане в Севприроднадзор.

Ведомство отвечает:

«Данный участок был выбран как наиболее подходящий, все разрешения на изъятие деревьев выдавались в соответствии с законодательством. При подготовке разрешений было сохранено максимальное возможное количество деревьев, а также разработаны компенсационные мероприятия».

Однако по предварительным оценкам для кластера придется вырубить более 3 тысяч деревьев.

«Почему не использовали находящиеся рядом пустыри, чем именно лесной участок такой подходящий? И где именно будет компенсационная высадка в таком случае? – спрашивают севастопольцы. – То есть, краснокнижные деревья вырубать нельзя, но если надо то можно?»

В Севприроднадзоре заявляют, что выбранная для кластера территория – «это не лесной участок, компенсационные высадки будут проводиться в нескольких местах». На остальные вопросы в ведомстве предпочли не отвечать.

А горожане отмечают: «Все знают, что в так и не принятом Генплане города данный участок был помечен как рекреационная зона. Думаю, Генплан не будет принят, пока все леса не вырубят».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 03.06.20

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