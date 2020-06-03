В Крыму отрудник полиции брал взятки у наркодилеров и уклонистов

Сотрудник крымской полиции брал взятки у наркодилеров и уклонистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Сакский». Он обвиняется в получении через посредника взятки в крупном размере; мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба и с использованием своего служебного положения; превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Установлено, что в мае 2019 года замначальника получил информацию о сбыте местным жителем наркотических средств и психотропных веществ. Он передал наркодилеру через посредника, что за взятку готов не предпринимать никаких мер. После получения 150 тысяч рублей его задержали сотрудники ФСБ.

Оказалось, что в том же месяце посредник обратился к замначальнику в интересах местного жителя, которому требовалась отсрочка от военной службы. Несмотря на отсутствие таких полномочий, сотрудник полиции потребовал и впоследствии получил за указанные действия часть суммы – 30 тысяч рублей. После этого он сделал так, чтобы призывника привлекли к уголовной ответственности за преступление, которое им не совершалось, поскольку призыву на военную службу не подлежат граждане, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой Республики Крым обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 03.06.20

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