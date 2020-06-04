В Крыму скончался еще один зараженный коронавиурсом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавиурсом. Об этом сегодня сообщили представители министерства здравоохранения республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пациент долгое время находился в реанимации, другие подробности не сообщаются.

За сутки в РК подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии зафиксированы 405 случаев заражения. На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 5 заболевших.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.06.20

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