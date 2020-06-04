В Крыму отменили повышение тарифов на газ и электроэнергию

В Крыму решили не повышать тарифы на газ и электроэнергию. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 июля для жителей республики тарифы на газ и электроэнергию должны были повыситься на 8%. Ежегодное повышение проводится в рамках отказа от перекрестного субсидирования и выравнивая тарифов. Сегодня Аксенов сообщил, что повышение откладывается на год: 1 июля стоимость ресурсов не изменится, а на 8% к сегодняшним платежам тарифы возрастут с 1 июля 2021 года.

Симферополь Июнь 04, Олег Яковенко

Симферополь Июнь 04. Другие новости 04.06.20

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