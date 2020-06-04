В Крыму сорваны сроки строительства по 44 объектам, включенным в федеральную и республиканские программы

В Крыму срывают сроки по ряду объектов федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. В числе таких объектов аэропорт «Симферополь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы ведет китайская компания. Подрядчик неоднократно затягивал сроки из-за ошибок в оформлении документов. Наконец, по словам министра строительства РК Евгения Кабанова, руководство компании заменило практически всех китайских сотрудников на славян, а прорабом на стройке работает его (Кабанова) первый зам, но все равно на сегодняшний день из 3 млрд рублей освоено всего 90 млн.

Плюс ко всему, выяснилось, что контракт просто некому выполнять – у субподрядчиков не хватает рабочих, а завозить вахтовиков и оплачивать им двухнедельную обсерацию никто не спешит.

Всего на сегодняшний день в РК сорваны сроки по 44 объектам, включенным в федеральную и республиканские программы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.06.20

В Крыму отменили повышение тарифов на газ и электроэнергию. / Налоговые льготы для пострадавших от пандемии обойдутся российским регионам в неподъемные суммы. / США хотят ужесточить санкции против «Северного потока-2», чтобы «защитить Украину и Европу от России». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»