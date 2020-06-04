В Севастополе задержали адвоката, передававшего взятки судье

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, выступившего посредником при передаче взятки от обвиняемого судье. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, Гагаринский районый суд Севастополя рассматривал уголовное дело, возбужденное органами СК по материалам ФСБ, по обвинению должностного лица в растрате вверенных ему денежных средств.

«Адвокат предложил фигуранту уголовного дела за взятку договориться с судьей, чтобы при вынесении приговора ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы», – сообщили в ведомстве.

Деньги передавались частями: в общей сложности судье принесли 156 тысяч рублей.

3 июня адвоката-посредника задержали. Возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

В ближайшее время задержанному определят меру пресечения.

Севастополь, Лиана Макоба

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