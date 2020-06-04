Проценко снова оскандалилась: чиновников Симферополя уличили в обмане (ВИДЕО)

Чиновников крымской столицы уличили в обмане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера власти Симферополя отчитались о благоустройстве транспортного кольца на улице Бородина – там высадили 3,5 тысячи цветов.

Но симферопольские общественники решили проверить заявления чиновников и пересчитали высаженные кустики. Их оказалось в 3,5 раза меньше заявленного,

«Оказалось, что нас обманули аж на 2500 кустиков, – сообщила в соцсетях общественница Екатерина Артемина. – В очередной раз команду Проценко поймали за руку, ну, или за язык, как правильней уж не знаю... Особенно примечательны были кучки мусора, придавленные камушками. Но пакеты все равно разлетелись по свежевысаженным цветам... Бракоделы!!!»

«Смотрим, считаем»

«Мы бы и не заметили, если бы не такие громкие цифры... Поэтому не удержались и побежали считать. Я просто с ужасом думаю, что если все пересчитать в городе, то это ж насколько нас обманули...», – говорит Екатерина Артемина.

Представители мэрии ситуацию до сих пор не прокомментировали.

«Тут два варианта: либо они экстренно досаживают, либо считают.... Пока дебет с кредитом не сведут, не отпишут», – говорят симферопольцы.

Симферополь, Олег Яковенко

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