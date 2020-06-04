Обсерваторы Аксенова только для вида: в Крыму растет число приезжих

В Крыму в геометрической прогрессии растет число приезжих. Несмотря на то, что отели и гостиницы официально закрыты, многие из них открыто принимают туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина все объекты туристической сферы были закрыты до 1 июня. Продлевать действие документа на федеральном уровне не стали, оставив право регулировать работу отрасли региональным властям.

В Крыму заявили, что с 1 июня подготовку к открытию начнут санаторно-курортные учреждения, а принимать отдыхающих (исключительно крымчан) они смогут с 15 июня. Решение по остальным будет приниматься позже – в зависимости от эпидситуации.

С мая в республике действие норма, согласно которой все, прибывшие на полуостров должны выдержать 14-дневный карантин, при этом, тех, у кого нет в Крыму ни регистрации, ни недвижимости, в обязательном порядке должны отправлять в обсерватор. Но это мало кого останавливает: число прибывающих на полуостров растет с каждым днем.

Так, 2 июня представитель регионального управления Роспотребнадощра сообщил, что в обсерватор отправлены 55 человек: 37 из них прибыли из Украины, 18 – разными вилами транспорта из других регионов России. 3 июня в обсерватор отправили уже 80 человек. 4 июня – 127: 95 приехавших из Украины, 10 прибывших поездом и 22 прилетевших.

Однако, несмотря на резкий рост показателей, крымчане не понимают, почему так мало людей отправляют в обсерватор. Например, 4 июня в Симферополе приземлились 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Красноярска. Вряд ли 17 самолетов привезли несколько десятков человек – речь идет о сотнях прилетевших за один день. А есть еще поезда и тысячи машин, ежедневно въезжающих по Крымскому мосту.

А в обсерваторы за последние 2 недели поместили всего чуть более 1 тысячи приезжих.

Как оказалось, многие свободно попадают на полуостров и даже не получают постановление об обязательной 14-дневной самоизоляции по месту пребывания.

«Старший сын живет в Крыму. Отправила к нему младшего. Он благополучно долетел в Симферополь из Москвы (рейс Аэрофлота). В самолете заполняемость примерно половина самолета, сидели через одного. В аэропорту Симферополя померили температуру, отдал полицейскому анкету (которую я заполнила ему дома), выдали памятку, получил багаж – и свободен. Встретил старший брат (живет в Крыму уже 3 года с женой и сыном, дом принадлежит отцу жены). Документы, которые я давала – подтверждение родства, и старший сын написал заявление, что обязуется обеспечить младшему брату самоизоляцию по приезду на 14 дней – никто не спрашивал. Документов на недвижимость не было. Из самолета никого в обсерватор не отправили», – рассказывает на одном из туристических форумов жительница материковой России.

«Мы проехали на машине, собственность на родителей. Так вот: за 2 недели не единой проверки по адресу не было, – пишет другая. – На мосту действительно каждую машину проверяют, но они не знатоки всех документов. С нашей выпиской растерялись, так как у нас апартаменты (идет как нежилое посещение), звонили аж куда-то... А на улицах Ялты я все больше и больше вижу объявлений о сдачи квартир. Знакомые спокойно проехали по договору аренды. И никто про обсерватор не говорил». А вот совсем свежие сообщения:

«2 июня. В Москве девушка за стойкой регистрации строго предупредила, что в Крыму всех приезжих без прописки или жилья (собственного) сажают в обсерватор. В Симферополе полицейские просто проверили паспорт, без всяких вопросов. Затем отдал анкету (заполненную заранее) девушке в противочумном костюме (опять без вопросов, буквально на ходу), и пошёл брать багаж. Взял багаж, вышел, сел в заказанное такси. Выяснил у таксиста, что можно спокойно ехать в любую точку Крыма. Кроме «большого Севастополя» (т.е плюс Балаклава и т.п.), туда только по пропуску. По периметру большого Севастополя на всех дорогах – блокпосты, проверяют наличие пропуска или наличие собственности, а без этого снимают с дистанции. Качать права бесполезно. На Верхнесадовой пост с бесплатным тестированием на коронавирус, после чего в течение 3 дней позвонят (если положительный), или не позвонят (если ничего нет). В общем, вывод: с Севастополем проблемы есть , с Крымом – нет». «3 июня. Муж сегодня прилетел из Москвы, у него даже не спрашивали, куда он, и документы не смотрели. Прописка московская».

«У меня мама сегодня прилетела в 17:40 в Крым. Говорила, что к родственникам. Померили температуру, дали анкету, дальше типа собеседование. Она говорила, что едет к родственникам, но проверяющий вытащил документ на жилье, прочел, сфотографировал и пропустил. Паспорт хозяйки квартиры никто не смотрел, фамилии не сверял. Вообще, у мамы сложилось впечатление, что главное чтоб было жилье, а на кого оно оформлено – на вас или члена семьи – не важно».

«Сегодня в 4:30 прилетели, анкеты заполнили заранее (семья: 2 взрослых и 2 детей), проверили наши документы: у нас был договор на аренду жилья. Он их все сфоткал и предупредил, что могут проверить нас по адресу, который мы указали в анкете, и спокойно пошли».

«Моя хозяйка гостевого дома говорит, что сегодня у неё заехали два номера: одни из Москвы самолетом, другие из Московской области машиной. И тем, и тем она выслала договор аренды дома. Все проехали без проблем. Она, естественно, рискует, поэтому отдых подпольный, забор закрыт на территорию, но гостей это устраивает!»

Симферополь, Лиана Макоба

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