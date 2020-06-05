В Крыму ожидается сильнейшая засуха

В Крыму текущим летом ожидается сильнейшая засуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно предварительному прогнозу синоптиков существенных осадков на большей части полуострова в ближайшие две недели не ожидается. Небольшие дожди дней через десять могут пойти на севере и востоке Крыма, а ощутимые ливни прогнозируются лишь в конце второй декады месяца. НО их эффект может очень быстро нивелироваться относительно жаркой и сухой погодой.

По мнению специалистов, дефицит осадков усугубит и без того сложную ситуацию с дефицитом воды, что приведет к серьезной засухе.

«На территории Республики Крым и Севастополя в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах, а также малая увлажненность почв и, как следствие, почвенная засуха», – отмечают в Росгидромете.

Власти Крыма уже заявили, что 2020 год стал одним из самых засушливых на полуострове за последние 150 лет наблюдений.

Симферополь, Лиана Макоба

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