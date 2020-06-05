В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом: он, как и умерший накануне, долгое время находился в реанимации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК подтверждены 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все зараженные получили вирус, контактируя с уже заболевшими в Симферополе.
Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 413 случаев коронавируса. На сегодняшний день продолжают лечение 105. 5 из них в тяжелом состоянии.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 05.06.20
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