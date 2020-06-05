Так вот кто виноват! Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором – раз и навсегда

В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона. Оказалось, в том, что крупные компании и олигархи не хотят вкладывать в полуостров серьезные суммы, виноваты не санкции и не крымские чиновники, забюрократизировавшие все процессы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр курортов и туризма РК Вадим Волченко возложил вину на малый бизнес. По его словам, нужно раз и навсегда разобраться с частным сектором, который сам себе создал бизнес и инвестировал в свою недвижимость. Это именно он – частный бизнес – он снижает инвестиционную привлекательность региона и не дает вкладывать в полуостров серьезные средства.

По словам, Волченко в туристической сфере РК официально трудоустроены всего 40 тысяч крымчан плюс еще от 180 до 300 тысяч в смежных отраслях. На самом деле, с туризмом в Крыму так или иначе связан каждый.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.06.20

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