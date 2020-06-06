В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 14 инфицированных.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения РК, в течение 5 июня подтверждены 11 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 из них завозные с территории Украины, 5 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 4 – по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий день в республике зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции.

Инфографика министерства здравоохранения РК

Симферополь, Лиана Макоба

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