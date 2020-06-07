В Крыму растет выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 14 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 зараженных выявлены по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 – при лабораторном скрининге здоровых людей, 2 – при обследовании прибывших с территории Украины. 11 из 14 выявленных за прошедшие сутки случаев – бессимптомные. В целом, с начала эпидемии в РК зафиксированы 438 случаев коронавирусной инфекции. 313 человек уже вылечились, 14 скончались.

Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 тысяча 693 человека, в стационарах – 219 человек, изолированы в обсерваторы – 976 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.06.20

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