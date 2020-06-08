В Крыму подтверждены новые случаи коронавируса

В Крыму подтверждены 8 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 из них определены по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 – при обращении за медицинской помощью.

В целом с начала эпидемии в РК зарегистрированы 446 случаев COVID-19. 14 человек скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.06.20

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