В Крыму установилась опасная жара

В Крыму объявлено экстренное предупреждение: 9-12 июня на полуострове ожидается высокая пожарная опасность.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни столбики термометров в Крыму будут подниматься до +35 градусов. При этом будет достаточно ветрено.
В республиканском управлении МЧС отмечают: в связи с установившейся в РК засушливой ветреной погодой увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5 раз, в том числе ландшафтных пожаров ( когда горят трава, мусор) – на 38 %.
В ведомстве напоминают, что с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, подразумевающий:
- запрет на посещение гражданами лесов, ограничение въезда автотранспорта в лесные массивы;
- запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
- запрет на выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.06.20
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