Крымским отеля и санаториям разрешили принимать туристов

В Крыму всем объекта санаторно-курортного и гостиничного комплекса разрешено с 15 мая бронировать места и принимать туристов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Размещать гостей и оформлять бронирование можно будет пансионатам, домам отдыха, гостиницам и санаториям. При этом размещение возможно только для граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе.
Кроме того, с 15 июня возобновляется работа тренажерных, спортивных и фитнес-залов, но только при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.06.20
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