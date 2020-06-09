МЧС требует увеличить число пляжей, но не везде это возможно

В регионах необходимо увеличить территории пляжей и зон для купания. Об этом заявили в МЧС. В ведомстве полагают, что из-за ограничений выезда за рубеж число отдыхающих на местных пляжах значительно возрастет. И каждому нужно обеспечить достаточно места, чтобы соблюсти социальную дистанцию. В МЧС подчеркивают, что на пляжах на каждого отдыхающего должно быть выделено не менее 1,5 метров, поэтому привычные территории смогут принять в 2 раза меньше отдыхающих, чем обычно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текущим летом в России планируют официально открыто более 3,5 тысяч пляжей. Больше всего их будет в Крыму и Краснодарском крае. Так, только в Сочи должно открыться 190 пляжей. В Крыму планируют более 400. И большинство из них расширить просто невозможно: прибрежный ландшафт полуострова такой, что пляжи, как правило, ограничены в длину мысами или поделены между пользователями (как на ЮБК), а в ширину – скалами или набережными. То есть расширить территорию уже существующих пляжей невозможно. Перспектива организации новых тоже весьма сомнительна: все, что можно было приспособить под пляж, уже приспособлено и передано кому-то в собственность или аренду.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.06.20

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