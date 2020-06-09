Приближаемся к 500: в Крыму обнародовали свежую статистику по коронавирусу

В Крыму за сутки подтвердили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 1 случай – при обращении за медицинской помощью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 случая выявлены в Симферополе, 5 – в Феодосии, 3 – моряки судна, которое стоит на якоре в Керчи.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 457 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 324 человека. Из 121 продолжающих лечение 7 находятся в тяжелом состоянии, 90 – в состоянии средней степени тяжести. В обсерваторах находятся 897 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.06.20

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