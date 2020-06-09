В Севастополе хотят лишить 10-летних детей квартиры и материнского капитала

В Севастополе хотят лишить 10-летних двойняшек квартиры и материнского капитала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дет оказались в юридической ловушке из-за своей матери. Женщина ведет асоциальный образ жизни, и в 2015 году суд лишил ее родительских прав. В том же году отец двойняшек оформил «материнский капитал». Деньги он вложил в ипотеку, квартиру в равных долях оформили на него и детей.

Но Пенсионный фонд вдруг заявил, что маткапитал был получен неправомерно: мать детей не получала российского гражданства, следовательно, считают в ведомстве, ее муж – гражданин РФ – не имел права на эти деньги. И требуют деньги вернуть.

Мужчина, воспитывающий детей, заявляет: у него есть все документы, подтверждающие, что мать двойняшек до 2014 года жила в Севастополе, отказа от гражданства РФ она не писала, а российский паспорт не получила только из-за разгильдяйства. По его словам, в ФМС готовы помочь оформить непутевой мамаше гражданство, но нужно ее личное присутствие, а женщина бомжует, и найти ее достаточно сложно.

Между тем, ипотечная квартира – это единственное жилье детей. Если маткапитал отзовут, банк заберет квартиру и двойняшки попросту окажутся на улице.

ГСУ СК РФ по РК и Севастополю должно провести проверку по данному факту.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 09.06.20

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