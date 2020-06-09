В Крыму снимают режим самоизоляции и для крымчан, и для приезжих

С 15-го июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15-го июня отменяется и обязательная обсервация для приезжающих на территорию РК из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе для въезжающих с территории Украины, сохраняется. Также принято решение о снятии с 15-го июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан.

«В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды», – подчеркнул Аксенов. Более подробная информация о том, какие виды деятельности смогут начать функционировать, а какие нет, обещали сообщить в указе на портале правительства Республики Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

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