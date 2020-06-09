В Севастополе вынесли приговор педофилу, работавшему в пользу Украины

Городской суд Севастополя признал Евгения Янко виновным в шпионаже.

Как сообщили РИА «Новый День», 50-летнего горожанина уже судили за педофилию: в апреле 2018 года его признали виновным в изнасиловании 16 девочек в возрасте от 8 до 11 лет (насильника ловили с 2005 года) и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года. Но в колонию он так и не попал, так как уже через 2 месяца оказался обвиняемым в шпионаже.

Членам ОНК Москвы, которые посетили его тогда в Лефортово он заявил, что он известный эксперт по вооружению.

Как оказалось, еще в 1997 году Янко создал сайт, на котором аккумулировалась информация о российском вооружении: где какая воинская часть находится, какое у нее вооружение, в каком состоянии и количестве. Собранную информацию он пытался продавать по 500 – 1 тыс долларов за файл. В поле зрения спецслужб Янко попал давно, а вовремя обысков по первому делу у него, возможно, нашли какие-тио материалы, которые легли в основу обвинения в шпионаже. К тому же у Янко оказалось два гражданства – российское и украинское.

«Янко выгоднее сотрудничать со следствием по поводу госизмены, «потому что, как вы понимаете, на зоне лучше сидеть за шпионаж, чем по педофильской статье», – писала в 2018 году «Медуза», ссылаясь на собственные источники.

Тогда речь шла о лишении свободы на срок от 12 до 20 лет. Реальное наказание оказалось несколько мягче.

Сегодня суд, признав Янко шпионившим в пользу Украины, приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима.

Севастополь, Илья Пелехов

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