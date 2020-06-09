Крымским отелями разрешили открыть бронирование для некрымчан

Крымским отелям разрешили бронировать места для некрымчан. Об этом заявил глава рРК Сергей Аксенов.

«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий Указ будет опубликован сегодня на портале Правительства РК», – заявил глава Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти подчеркивают, что граждане и руководители объектов курортной сферы должны соблюдать всех мер безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.06.20

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