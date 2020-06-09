В Крыму возбуждено уголовное дело по факту сноса районной автостанции

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при реконструкции здания автостанции «Белогорск».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, установлено, что в 2017 году сотрудники ГУП «Крымавтотранс» не выполнили поручение руководства Республики Крым о реконструкции зданий районных автостанций и их приведению в подобающее состояние.

«Для создания видимости высоких показателей служебной деятельности и успешного выполнения поручения, должностные лица предприятия, нарушив установленный порядок распоряжения госимуществом, без соблюдения необходимой процедуры технического обследования и согласования, самовольно решили полностью демонтировать капитальное здание автостанции в Белогорске площадью 122,3 квадратных метра, а на его месте установить модульную конструкцию, – сообщили в ведомстве. – Для чего ГУП «Крымавтотранс» в октябре 2017 года заключило договор с фирмой на приобретение и установку трех модульных автостанций, в том числе – и в Белогорске. Далее существующее капитальное здание автостанции было незаконно демонтировано, в результате чего Республике Крым причинен ущерб на сумму свыше 2,3 млн. рублей».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.06.20

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