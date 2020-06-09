А рестораны-то работали: данные Крымстата указывают на массовые нарушения запрета Аксенова

В Крыму разрешили возобновить работу кафе и ресторанов: запрет этой деятельности исключен из указа Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня предприятиям общепита было разрешено открыть площадки на открытом воздухе, с 15 июня они могут возобновить работ в полном объеме.

Однако, согласно данным Крымстата, часть из них, несмотря на запреты, работала и в мае. И если кафе, столовые и закусочные могут прикрыться тем, что они кормили сотрудников каких-нибудь предприятий (средняя стоимость обеда в мае в этих заведениях составила 509 рублей), то чем объяснить статистику по ресторанам – непонятно.

Между тем, Крымстат сообщает, что дороже всего в минувшем месяце обеды в ресторанах выходили в Ялте – почти 1 тыс 400 рублей на человека, дешевле всего в Симферополе – менее 1 тысячи за обед.

Ужин в ресторане (с учетом спиртных напитков) в среднем по Крыму обходился в 2 тысячи 570 рублей на человека: в Ялте почти 3 тысячи, в Керчи – 2 тысячи 350 рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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