В Донбассе уничтожена взрывом украинская бронемашина – 10 раненых

В украинской части Донецкой области подорвался на мине замыкающий автоколонну бронеавтомобиль с военнослужащими ВСУ.
Машина практически уничтожена взрывом, 10 человек эвакуированы в госпиталь.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.
«Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года около 09:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 10.06.20
А рестораны-то работали: данные Крымстата указывают на массовые нарушения запрета Аксенова. / В Крыму возбуждено уголовное дело по факту сноса районной автостанции. / В ЛДНР проигнорировали назначенных Зеленским «представителей Донбасса». Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube