В Донбассе уничтожена взрывом украинская бронемашина – 10 раненых

В украинской части Донецкой области подорвался на мине замыкающий автоколонну бронеавтомобиль с военнослужащими ВСУ.

Машина практически уничтожена взрывом, 10 человек эвакуированы в госпиталь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

«Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года около 09:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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