В Крыму переживают: местная погода негативно сказывается на жизни пресс-секретаря президента РФ и известной фигуристки

В Крыму переживают за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: благосостоянию его семьи угрожает крымская засуха.

Как уже сообщал «Новый День», весной, а теперь уже и летом 2020 года на полуострове отмечается большой дефицит осадков, это привели к высыханию почв и обмелению водоемов. Не стало исключением и озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией. В озере добывают соль, и сейчас оно стало ярко-розовым, что нетипично для начала лета.

«Снижаются запасы рапы (соленой воды), то есть не будет основы для высадки соли», – цитирует «Интерфакс» коммерческого директора производственного кооператива «Галит» Алексея Турченко.

Крымчане обсуждают эту новость в соцсетях и переживают: из-за капризов погоды может существенно сократиться доход семьи главного акционера ПК «Галит» Татьяны Навки: в 2018 году она приобрела 33,33% акций кооператива, у остальных 4 учредителей по одной шестой доли.

«Главные покупатели у кооператива – крымские ГУПы и МУПы, которые только за последние несколько лет купили розовой соли почти на 37 миллионов рублей», – пишет telegram-канал #ЧКХ, отмечая, что смена учредителей в 2018 году пошла кооперативу на пользу – он практически сразу же выиграл госконтракт почти на 22 миллиона рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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