В Крыму от коронавируса скончался еще один человек

В Крыму от коронавируса скончалась женщина, зараженная коронавирусом: инфекция развилась у нее в двухстороннее воспаление легких и обострила хронические заболевания. Возраст погибшей пока не уточнили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК подтвержден еще 1 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии зафиксировано 458 зараженных. Скончались 15. Выздоровели 338. Продолжают лечение 107: 7 из них в реанимации в тяжелом состоянии, еще 80 – в состоянии средней степени тяжести.

Еще 180 человек находятся в больницах с пневмонией (за сутки госпитализированы 12), 11 из них – в тяжелом состоянии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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