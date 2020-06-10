В Крыму предотвращен теракт, об этом заявили в ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро россиян готовили взрыв на одном из рынков Симферополя. Во время задержания у них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

В ведомстве утверждают, что занимаясь подготовкой теракта, задержанные «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма».

Отмечается, что задержанные з связаны с радикалами, воюющими в Донбассе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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