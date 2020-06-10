Экс-президенту Украины Порошенко предъявили новое обвинение

Экс-президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу. Об этом заявил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Порошенко инкриминируют заведомо незаконный приказ, вынудивший главу внешней разведки превысить служебные полномочия. Речь идет о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки в 2018 году.

Сегодня Порошенко вызвали в центрального аппарата Госбюро расследований и пытались вручить письменное сообщение о подозрении. Однако адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что процедура был нарушена, поэтому его подзащитный отказался получать подозрение и покинул здание ГБР.

Киев, Платон Ефимчук

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