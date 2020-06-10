Часть жителей Крыма обязали сдавать платные анализы на COVID-19

Часть жителей Крыма обязали сдавать платные анализы на коронавирус.

Как уже сообщал «Новый День», с 15 июня крымские санатории могут размещать крымчан, а с 1 июля туристическую и оздоровительную сферу РК откроют для приезжих с материка. Многие жители полуострова обрадовались тому, что у них, наконец-то, появился шанс отдохнуть в местных здравницах. Однако выяснилось, что все не так просто.

10 июня на сайте Минкурортов РК опубликовали «Перечень документов, необходимых для размещения в санатории с 15 июня 2020 года».

Помимо документов, подтверждающих регистрацию по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе; санаторно-курортной карты, оформленной по форме 072/у для взрослых и 076/у для детей, а также полиса ОМС или ДМС, понадобятся справка об отрицательных результатах лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (выданная не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторий) и справка об отсутствии контакта с вероятными зараженными на срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Оформить такие справки придется и сотрудникам санаторно-курортных учреждений (срок выдачи – за неделю до начала работы).

Для размещения справок об отсутствии коронавируса не требуется. Персоналу гостиниц необходимо получить справку об отсутствии заражения, причем анализ должен проводиться исключительно методом полимеразной цепной реакции.

Отметим, что ни туристы, ни сотрудники санаториев и гостиниц не относятся к категориям, которым анализы делают бесплатно. Стоимость исследования в частных медцентрах Симферополя превышает 2 тысячи рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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