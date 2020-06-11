Организованы железнодорожные маршруты в Крым с Урала и Кавказа

Число железнодорожных маршрутов в Крым из материковой России расширено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июня планируется отправка первого состава из Симферополя в Екатеринбург: поезд будет ходить раз в неделю через Казань, Саранск, Пензу и Балашов.

Второй маршрут проложен через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Этот поезд так же будет ходить раз в неделю, первый рейс намечен из Екатеринбурга на 30 июня.

29 июня откроется сообщение между Симферополем и Кисловодском: поезда будут курсировать два раза в неделю через Минеральные воды, Армавир и Краснодар.

1 июля из Санкт-Петербурга отправится первый состав в Евпаторию: график движения определен через день через Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростове-на-Дону.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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