В Крыму резко подскочило число вновь выявленных случаев коронавируса

В Крыму резко подскочило число вновь выявленных случаев коронавирусной инфекцией: за сутки выявлено 25 зараженных. 19 из них выявлены в старых очагах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 человек получили инфекцию в Евпаторийской горбольнице – 2 медика и 10 пациентов, контактировавших с уже заболевшим. Еще три человека лечились в той же больнице с признаками ОРВИ и пневмонии.

В целом, с начала эпидемии в РК зарегистрированы 483 инфицированных. 15 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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