Вода – будет: крымские власти рассчитывают на дополнительные источники воды

Компания «Мегалайн» запустила в Крыму 72 километра новых трубопроводов для обеспечения Республики дополнительными ресурсами чистой воды.

Власти анонсировали план, согласно которому 20 тысяч кубометров воды в сутки крымская столица сможет получать после строительства Ивановского водозабора. Еще 25 тысяч кубометров необходимого ресурса в сутки обеспечит подача от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу. В настоящее время нужды города удовлетворяют три водохранилища – Аянское, Партизанское и Симферопольское.

В целом, запасы пресной воды в Крыму являются острой и наболевшей темой. Именно поэтому любые законченные проекты по обеспечению качественного водоснабжения и водоотведения вызывают у населения надежду и оптимизм. В мае был сдан очередной масштабный проект: на территории Ленинского района начал функционировать объект, который в рамках федеральной целевой программы реализовало ООО «Мегалайн».

«Это 72 км трубопроводов, которые идут от Керченского водохранилища через станционный блок очистки воды в сторону сел Песочное и Марьевка», – рассказал о фронте проделанных работ представитель компании-подрядчика Олег Попов. Работы были начаты в сентябре 2017 года и должны были быть закончены к декабрю 2019, однако по независящим от компании «Мегалайн» обстоятельствам срок исполнения обязательств был перенесен на середину мая 2020 года. Но теперь объект уже сдан.

Реализация данного проекта позволит значительно уменьшить потери и стабилизировать систему водоснабжения всего Ленинского района.

К сожалению, в некоторых частях региона, на который уже 6 лет активно выделяют федеральные средства, можно увидеть множество незаконченных программ. Из-за высокого уровня коррупции многие строительные фирмы, заходящие на крымский рынок, просто увязают в откатах. Таким образом, полностью реализованные проекты можно буквально пересчитать по пальцам.

Впрочем, на полуострове не сдаются и ищут иные способы решения насущных проблем. Представители Крымского федерального университета совместно с севастопольской компанией «Энергостальпроект» разрабатывают способы добычи пресной воды из подруслового стока рек. По мнению специалистов, это позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на территории полуострова. Пока же много пресной воды уходит в море: ее объемы, по предположению ученых, могут быть сопоставимы с запасами, аккумулирующимися в водохранилищах естественного стока. На реализацию подобного проекта может уйти не менее двух лет.

Симферополь, Екатерина Попова

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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