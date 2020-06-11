В Алуште вывесили поздравительный баннер с ошибкой в слове «Россия»

В Алуште повесили поздравительный баннер с ошибкой в слове «Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», баннер появился на фасаде Дома творчества «Подмосковье». Горожане очень удивились, увидев, что слово «Россия» написано с одной буквой «с».

Фотографию баннера разметили в соцсетях, и она мгновенно разошлась по «паутине».

«Баннер провисел буквально 10-15 минут, точно не более получаса, – заявила глава администрации Алушты Галина Огнева. – Как только мы увидели, дали команду его снять».

По словам Огневой, баннер заменили в течение нескольких часов, а ответственному за размещение заму объявили выговор.

Отметим, что макет любого баннера должен согласовываться с муниципалитетом. И только после этого его отправляют в печать и размещают на выбранном месте. Иными словами, либо проштрафившийся зам сам не знает, как пишется «Россия», либо просто не справляется со своими обязанностями.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 11.06.20

Вода – будет: крымские власти рассчитывают на дополнительные источники воды. / Кремль бьётся в Донбассе за единство Украины – Песков. / В Крыму резко подскочило число вновь выявленных случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»