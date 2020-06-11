В Крыму продлили меру пресечения подросткам, готовившим теракт в одной из школ Керчи

Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения подросткам, готовившим террористический акт в одной из школ Керчи.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля в Крыму задержали подростков 15 и 16 лет: парни собрали взрывные устройства по инструкциям из Интернета, испытали их на домашних животных и собирались привести в действие в двух образовательных учреждениях. Суд отправил обоих под стражу.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемых до 18 августа 2020 года. На постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения», – сообщили в суде.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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