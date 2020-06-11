ДНР устанавливает стелы «Россия» на погранпереходах с Украиной

На КПВВ Еленовка в ДНР всех прибывающих из Украины будет встречать большая стела «Россия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает телеканал Донбасса «Юнион».

Подобные сооружения появятся и на других погранпереходах с Украиной. Стелы устанавливают в честь Дня России, который является в ДНР официальным праздником.

«Россия» в донецкой Еленовке

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