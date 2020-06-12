Минздрав Крыма сообщил о новых случаях заражения коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждены 7 новых случаев коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, всего с начала эпидемии в республике зафиксированы 490 инфицированных, 16 из них скончались.

Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 907 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 тысяча 744 человека, в стационарах – 231 человек, изолировано в обсерваторы – 932 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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