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Суббота, 13 июня 2020, 08:30 мск

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В НАТО присвоили Украине новый статус

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба. Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа расширенных возможностей НАТО (EOP) запущена в 2014 году целью усиления совместимости вооруженных сил стран-партнеров с войсками альянса. Украина, до сих пор имевшая статус члена-аспиранта НАТО, обратилась с просьбой включить ее в EOP осенью прошлого года.

Решение было принято по так называемой процедуре умолчания (то есть, ни одна стран, способных повлиять на решение, не выступила с возражениями), и теперь Украине расширят доступ к программам и учениям альянса, а также к информации.

Однако, подчеркивают в НАТО, это означает перспективы членства в НАТО.

На сегодняшний день статус партнера НАТО с расширенными возможностями, помимо Украины, имеют еще пять стран: Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.

Киев, Платон Ефимчук

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