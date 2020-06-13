В Крыму отмечен скачок выявляемости коронавируса

В Крыму за истекшие сутки подтверждены 22 случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.

В целом, с начала эпидемии в РК зафиксированы 512 зараженных коронавирусом, 16 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.06.20

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