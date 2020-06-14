В Крыму скончался еще один зараженный COVID-19

В Крыму скончался еще один человек, зараженный COVID-19. Подробности о нем не сообщаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции.

2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 539 зараженных коронавирусом, 17 из них скончались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.06.20

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