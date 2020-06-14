Инструктор украинского десанта обещает «повесить за ноги» супругов Зеленских

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди страны Еленой Зеленской должны выехать в Израиль, пока «патриоты Незалежной» не подвесили их «за ноги за уничтожение украинской державы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале заявила украинский снайпер, ветеран АТО, а ныне инструктор Учебного центра ДШВ (Десантно-штурмовые войска) Елена Самбул, известная по прозвищу «Маруся Зверобой».

Самбул в нецензурной форме обвинила Зеленского в том, что он инициировал несколько уголовных дел против «настоящих патриотов страны» – ветеранов АТО в Донбассе.

При этом военный инструктор пообещала «повесить за ноги» Зеленских так, как это «сделали с царской семьёй». Напомним, вниз головой повесили расстрелянного в Италии фашистского диктатора Бенито Муссолини, его любовницу и трёх сообщников.

Отметим, Елена Самбул не первый раз открыто угрожает украинскому президенту. Между тем, она широко известна в «Незалежной» и пользуется благосклонностью не только местных СМИ, но и украинских филиалов западных изданий.

В частности, её регулярно приглашают для интервью в украинское отделение американской «Радио Свобода».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.06.20

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