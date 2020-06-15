В Крыму началась грозовая неделя

Наступившая неделя в Крыму будет грозовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня грозы прогнозируются в северных, центральных, восточных и южных районах полуострова. Аналогичная погода сохраниться грядущей ночью и во вторник. В среду, 17 июня, в ряде территорий возможны сухие грозы, а в ночь на четверг и до конца пятницы грозы снова будут сопровождаться дождями и градом.

При этом всю неделю в Крыму сохранится чрезвычайная пожранная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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